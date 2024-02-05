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Владелец Милана рассматривал возможность назначения Новака Джоковича на должность психолога-тренера

Италия

Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам

Владелец Милана рассматривал возможность назначения Новака Джоковича на должность психолога-тренера

getty images

Новина українською

Владелец футбольного клуба "Милан" Джерри Кардинале в течение нескольких месяцев рассматривал возможность назначения первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на должность психолога-тренера команды, сообщает La Repubblica.

По информации источника, Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам, которые испытывают трудности ментального характера.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open - 2024. Он дошел до полуфинала, где в четырех сетах проиграл будущему чемпиону - 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.

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Источник:
repubblica
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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