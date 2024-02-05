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Владелец Милана рассматривал возможность назначения Новака Джоковича на должность психолога-тренера
Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам
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Владелец футбольного клуба "Милан" Джерри Кардинале в течение нескольких месяцев рассматривал возможность назначения первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича на должность психолога-тренера команды, сообщает La Repubblica.
По информации источника, Кардинале считает, что Джокович способен помочь футболистам, которые испытывают трудности ментального характера.
Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open - 2024. Он дошел до полуфинала, где в четырех сетах проиграл будущему чемпиону - 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру.
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