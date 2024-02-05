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Серия А со следующего сезона будет переименована
Новое спонсорское соглашение действует три года
Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен
Серия А объявила о подписании нового спонсорского соглашения, поэтому со следующего сезона лига будет переименована.
Итальянский чемпионат получит название - Serie A Enilive. Новые спонсоры ежегодно будут выплачивать около 22 миллионов евро, это значительно больше предыдущего соглашения с TIM.
В течение 25 лет высшая лига сотрудничала с телекоммуникационной компанией TIM, но теперь итальянцы подписали новый контракт, который действует три года.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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