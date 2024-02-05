Серия А со следующего сезона будет переименована

Серия А объявила о подписании нового спонсорского соглашения, поэтому со следующего сезона лига будет переименована.

Итальянский чемпионат получит название - Serie A Enilive. Новые спонсоры ежегодно будут выплачивать около 22 миллионов евро, это значительно больше предыдущего соглашения с TIM.

В течение 25 лет высшая лига сотрудничала с телекоммуникационной компанией TIM, но теперь итальянцы подписали новый контракт, который действует три года.