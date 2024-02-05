Серия А. Рома Де Росси высвободилась и разгромила

Серия А. 23-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Кальяри" 4:0

Голы: Лоренцо Пеллегрини 2, Дибала 23, 51 (пен.), Хюйсен 59

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте (Хюйсен 55), Анхелиньо (Р. Кристенсен 58), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 55), Дибала (Бальданци 74), Эль-Шаарави (Залевски 55), Лукаку

"Кальяри": Скуффет, Доссена (Виола 62), Мина (Витеска 67), Оберт, Дзаппа, Прати (Гаэтано 62), Макумбу, Нандес (Ди Пардо 75), Ацци (Лувумбо 62), Лападула, Петанья

Предупреждения: Паредес 66 - Нандес 65

В первом круге страданий "Ромы" лишь два матча были легкими. 7:0 над "Эмполи" и 4:1 в гостях над "Кальяри". Начало второго круга не обещало ничего легче. Даже начало каденции Даниэле Де Росси. В своих первых двух матчах он побеждал аутсайдеров "Верону" и "Салернитану" лишь со счетом 2:1 при очень неровной игре с огромными перепадами. К его счастью, вновь встретился "Кальяри".

Руководит командой из Сардинии Клаудио Раньери. Уроженец Рима, воспитанник, бывший игрок, бывший тренер и ярый болельщик "Ромы". Он заявил перед матчем, что встреча с любимой командой всегда будет для него очень эмоциональной. Тем не менее, требовал бороться и ценить те 30-40 процентов владения мячом, которые соперник позволит ему. В итоге позволил 47. Но сарды не оценили.

Игра получилась очень легкой для "Ромы". Уже в начале второй минуты угловой Дибалы не был выбит и отскочил к Лоренцо Пеллегрини. Капитан забил в третьем матче подряд, то есть во всех с Де Росси. Заброс с фланга зимнего новичка Анхелиньо Кристанте замкнул в стойку. А замечательная контратака с фланга на фланг, с пяткой, с дважды пропущенным игроком мячом принесла 2:0.

В принципе, и между этими голами, и после второго "Кальяри" огрызался, кое-что пытался. Как уже говорилось выше, держал мяч ненамного меньше соперника. Патрисиу отбил удар Лападулы из штрафной и уже готовился отбивать пенальти. Но ВАР позвал Маттео Марченнаро к монитору, и тот увидел, что Лападула наступил на ногу Льоренте в штрафной, а не наоборот.

В начале второго тайма удар Кристанте нашел руку Петаньи в штрафной последнего, и Дибала реализовал пенальти. В седьмом матче лиги подряд с участием "Ромы" состоялся 11-метровый. А вскоре Хюйсен забил свой первый гол в карьере в Серии А, замкнув головой угловой Паредеса - и матч закончился. Хотя обоим вратарям еще пришлось отбивать удары.

Восемь побед и две ничьи "Ромы" в последних десяти домашних матчах лиги. А "Кальяри" остается с одним очком в восьми последних гостевых. Хотя "Ювентусу", "Лацио" и "Наполи" на выезде проиграл лишь с разницей в один мяч, то есть здесь достижение "волков" налицо. Они также впервые в последних шести очных матчах победили этого соперника с разницей более одного мяча.

Что важнее для подопечных Де Росси, так это выход на пятое место в турнирной таблице всего в одном очке позади "Аталанты". У той матч в запасе, но в гостях против "Интера". Так что "Рома" очень близка к Топ-4. Хотя ей самой играть против "Интера" в следующем туре. Дома. А "Кальяри" в равенстве по очкам с 17-ым местом, но на 18-ом, то есть в зоне вылета.