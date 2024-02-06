Опция выкупа Леау за 175 млн евро действует только с 5 по 15 июля

Стало известно, когда Рафаэла Леау можно купить у "Милана" за 175 млн евро.

Эти отступные за вингера действуют только с 5 по 15 июля каждый год - до июня 2028-го, когда истекает срок соглашения 24-летнего португальца с "россонери", сообщает Footmercato. При этом сумму можно выплатить несколькими траншами.

По данным источника, зарплата Леау в "Милане" составляет 5,1 млн евро за сезон чистыми.

Помимо "ПСЖ", игроком интересуются еще несколько европейских клубов, в частности, "Ньюкасл". Для самого Леау приоритет - переход в АПЛ или Ла Лигу.