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Владельцы Ромы хотят продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии

Италия
Обновлено

Инвесторы предлагают 900 миллионов евро за 100% акций клуба

Владельцы Ромы хотят продать клуб инвесторам из Саудовской Аравии

AS Roma / Автор неизвестен

Новина українською

Итальянские СМИ сообщают, что владельцы "Ромы" ведут переговоры о возможной продаже клуба инвесторам из Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде состоялась встреча с участием: руководителя юридического отдела Giallorossi и Эрика Уильямсона - правой руки владельцев клуба.

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Итальянцы желают сохранить контроль над "Ромой", но инвесторы хотят получить 100% акций клуба. Они предлагают 900 миллионов евро плюс €300 миллионов, которые связаны со строительством нового стадиона.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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