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Президент бывшего клуба Супряги подал в отставку

Италия

В клубе серьёзные проблемы

Президент бывшего клуба Супряги подал в отставку

Фото: floridagoodfriday.com

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Марко Ланна покинул пост президента "Сампдории".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, решение об отставке Ланна озвучил в конце телефонного разговора с совладельцем клуба Маттео Манфреди. Таким образом, сотрудничество между сторонами истекают раньше, чем ожидалось. Раньше речь шла о назначении функционера на другую должность в структуре клуба.

Напомним, в 2022 году за "Сампдорию" в рамках аренды выступал нападающий "Динамо" Владислав Супряга.

"Моряки" переживают далеко не лучший период в истории клуба - команда находится на 14-й строчке Серии Б.

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Источник:
di Marzio
Опубликовал: Александр Бураков
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