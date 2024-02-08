Президент бывшего клуба Супряги подал в отставку

Марко Ланна покинул пост президента "Сампдории".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, решение об отставке Ланна озвучил в конце телефонного разговора с совладельцем клуба Маттео Манфреди. Таким образом, сотрудничество между сторонами истекают раньше, чем ожидалось. Раньше речь шла о назначении функционера на другую должность в структуре клуба.

Напомним, в 2022 году за "Сампдорию" в рамках аренды выступал нападающий "Динамо" Владислав Супряга.

"Моряки" переживают далеко не лучший период в истории клуба - команда находится на 14-й строчке Серии Б.