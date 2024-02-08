Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент бывшего клуба Супряги подал в отставку
В клубе серьёзные проблемы
Фото: floridagoodfriday.com
Марко Ланна покинул пост президента "Сампдории".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, решение об отставке Ланна озвучил в конце телефонного разговора с совладельцем клуба Маттео Манфреди. Таким образом, сотрудничество между сторонами истекают раньше, чем ожидалось. Раньше речь шла о назначении функционера на другую должность в структуре клуба.
Напомним, в 2022 году за "Сампдорию" в рамках аренды выступал нападающий "Динамо" Владислав Супряга.
"Моряки" переживают далеко не лучший период в истории клуба - команда находится на 14-й строчке Серии Б.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
- В Испании представлена турнирная таблица Ла Лиги без судейских ошибок
- Возвращение Довбика, мощь Челси и финальные разборки на КАН. Главные новости за 7 февраля
- Моуриньо считает, что Рома его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень - Источник
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО