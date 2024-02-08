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Милан заинтересовался защитником Арсенала

Италия
Обновлено

Итальянцы попытаются подписать 23-летнего защитника

Милан заинтересовался защитником Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Милан" намерен подписать защитника "Арсенала" Якуба Кивера.

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По информации издания Evening Standard, итальянцы летом будут пытаться договориться с "Арсеналом" о трансфере игрока. Но им придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать 23-летнего футболиста.

Якуб в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Evening Standard
Опубликовал: Екатерина Власова
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