Милан заинтересовался защитником Арсенала

Итальянский "Милан" намерен подписать защитника "Арсенала" Якуба Кивера.

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По информации издания Evening Standard, итальянцы летом будут пытаться договориться с "Арсеналом" о трансфере игрока. Но им придется конкурировать с другими клубами, которые также стремятся подписать 23-летнего футболиста.

Якуб в Премьер-Лиге в этом сезоне сыграл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.