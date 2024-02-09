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Милан приобрел земельный участок для строительства нового стадиона

Италия
Обновлено

Документы были подписаны 8 февраля

Милан приобрел земельный участок для строительства нового стадиона

cmdotcom

Новина українською

"Милан" сделал важный шаг для строительства своего нового стадиона в Сан-Донато-Миланезе.

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Как сообщает издание Calcio e Finanza, вчера, 8 февраля, итальянский клуб завершил оформление всех документов на земельный участок.

Сумма, которую "Милан" инвестировал в покупку участка, не разглашается, но она составляет не менее 40 миллионов евро.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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