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Директор Фрозиноне - о Суле: Клубы из Англии, Франции и Испании наблюдают за его игрой
Анджелоцци высказался о 20-летнем вингере
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Фрозиноне" Анджелоцци высказался о 20-летнем вингере Матиасе Суле.
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"Клубы из Англии, Франции и Испании регулярно приезжают, чтобы присмотреться на игру Матиаса. Я думаю, что он может стать частью команды "Ювентуса", он очень талантлив".
"В январе он отклонил огромное предложение от Саудовской Аравии", - добавил Анджелоцци.
Суле в этом сезоне Серии А сыграл 21 матч, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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