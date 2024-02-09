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Директор Фрозиноне - о Суле: Клубы из Англии, Франции и Испании наблюдают за его игрой

Италия
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Анджелоцци высказался о 20-летнем вингере

Директор Фрозиноне - о Суле: Клубы из Англии, Франции и Испании наблюдают за его игрой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Директор "Фрозиноне" Анджелоцци высказался о 20-летнем вингере Матиасе Суле.

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"Клубы из Англии, Франции и Испании регулярно приезжают, чтобы присмотреться на игру Матиаса. Я думаю, что он может стать частью команды "Ювентуса", он очень талантлив".

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"В январе он отклонил огромное предложение от Саудовской Аравии", - добавил Анджелоцци.

Суле в этом сезоне Серии А сыграл 21 матч, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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