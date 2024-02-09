  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Эмполи выходит из зоны вылета, 12 минут Коваленко
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Эмполи выходит из зоны вылета, 12 минут Коваленко

Италия
Обновлено

"Салернитана" вылетит

Серия А. Эмполи выходит из зоны вылета, 12 минут Коваленко

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 24-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эмполи" 1:3

Голы: Вайссман 69 - Дзаноли 23 (автогол), Ньянг 88 (пен.), Канчелльери 90+3

В нынешнем сезоне в Серии А никто не играет плохо. Даже ее последняя команда, "Салернитана", не безнадежна, демонстрирует проблески довольно качественной игры. Но ее характер просто не достоин Высшего дивизиона. Она не забивает в свои лучшие минуты, пропускает и теряет очки на ровном месте, позволяет соперникам совершать камбеки. Ее пункт назначения ясен - Серия Б.

"Эмполи" выглядел таким же до января. Но затем назначил третьего тренера в сезоне - чудотворца Давиде Николу. Он известен умением спасать безнадежные команды. Сделал это и с "Салернитаной" два года назад. Сейчас делает это со своей новой командой. С ним впервые в сезоне "Эмполи" не проиграл в трех матчах подряд, а теперь не проиграл и в четвертом. Две победы и две ничьи.

Игра была вязкой, низкого уровня. Как и ожидалось от матча 20-ой против 19-ой команд лиги. Особенно - первый тайм. Но один гол там все же состоялся. Камбиаги закрутил слева, мяч срикошетил от арендованного у "Наполи" Дзаноли и перелетел через Очоа. А ответ Диа с 11-ти метров прошел немного неточно, удар же Кастаноса Каприле вытащил из-под перекладины.

Во втором тайме "Салернитана" продолжала создавать, но ее игроки били плохо с хороших позиций. Хорошо пробил в итоге Вайссман. Зимний новичок замкнул головой навес вечного Кандревы. Но в концовке Фаццини прорвался и подставился под толчок арендованного у "Милана" Пеллегрино. В хоккее это не фол, но в футболе - скорее, да. А далее в контратаке Ньянг послав в прорытв Канчелльери.

"Салернитана" набрала немало зимних новичков. Пятеро из них - Джером Боатенг, Чемпион Мира-2014, Пеллегрино, Пьероцци, Башич и Дзаноли - сегодня вышли в стартовом составе. Вайссман вышел на замену и забил. Но решил все в итоге зимний новичок "Эмполи". Экс-игрок "Милана" Мбайе Ньянг вышел на замену на 70-ой минуте и успел оформить гол и ассист.

Виктор Коваленко отыграл во втором матче за "Эмполи" подряд после четырех вне заявки из-за травмы. Как и неделю тому, вышел на замену. На этот раз -на 78-ой минуте. Прилежно помогал в обороне - две попытки отбора, один выбитый мяч, один заблокированный, но в атаке не запомнился. Разве что подавал угловые.

"Салернитана" остается последней в шести очках позади 17-го места. При том, что тур лишь начался. А "Эмполи" покидает зону вылета и даже выходит на 15-ое место. По итогам тура он может вернуться на 19-ое, но в целом с Николой чувствует себя уверенно.

По теме
yellow-arrow
Ювентус, Милан и Интер объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А
yellow-arrow
Директор Фрозиноне - о Суле: Клубы из Англии, Франции и Испании наблюдают за его игрой
yellow-arrow
Опасная эйфория у обеих. Рома - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 10.02.2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости