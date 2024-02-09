Серия А. Эмполи выходит из зоны вылета, 12 минут Коваленко

Серия А. 24-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Эмполи" 1:3

Голы: Вайссман 69 - Дзаноли 23 (автогол), Ньянг 88 (пен.), Канчелльери 90+3

В нынешнем сезоне в Серии А никто не играет плохо. Даже ее последняя команда, "Салернитана", не безнадежна, демонстрирует проблески довольно качественной игры. Но ее характер просто не достоин Высшего дивизиона. Она не забивает в свои лучшие минуты, пропускает и теряет очки на ровном месте, позволяет соперникам совершать камбеки. Ее пункт назначения ясен - Серия Б.

"Эмполи" выглядел таким же до января. Но затем назначил третьего тренера в сезоне - чудотворца Давиде Николу. Он известен умением спасать безнадежные команды. Сделал это и с "Салернитаной" два года назад. Сейчас делает это со своей новой командой. С ним впервые в сезоне "Эмполи" не проиграл в трех матчах подряд, а теперь не проиграл и в четвертом. Две победы и две ничьи.

Игра была вязкой, низкого уровня. Как и ожидалось от матча 20-ой против 19-ой команд лиги. Особенно - первый тайм. Но один гол там все же состоялся. Камбиаги закрутил слева, мяч срикошетил от арендованного у "Наполи" Дзаноли и перелетел через Очоа. А ответ Диа с 11-ти метров прошел немного неточно, удар же Кастаноса Каприле вытащил из-под перекладины.

Во втором тайме "Салернитана" продолжала создавать, но ее игроки били плохо с хороших позиций. Хорошо пробил в итоге Вайссман. Зимний новичок замкнул головой навес вечного Кандревы. Но в концовке Фаццини прорвался и подставился под толчок арендованного у "Милана" Пеллегрино. В хоккее это не фол, но в футболе - скорее, да. А далее в контратаке Ньянг послав в прорытв Канчелльери.

"Салернитана" набрала немало зимних новичков. Пятеро из них - Джером Боатенг, Чемпион Мира-2014, Пеллегрино, Пьероцци, Башич и Дзаноли - сегодня вышли в стартовом составе. Вайссман вышел на замену и забил. Но решил все в итоге зимний новичок "Эмполи". Экс-игрок "Милана" Мбайе Ньянг вышел на замену на 70-ой минуте и успел оформить гол и ассист.

Виктор Коваленко отыграл во втором матче за "Эмполи" подряд после четырех вне заявки из-за травмы. Как и неделю тому, вышел на замену. На этот раз -на 78-ой минуте. Прилежно помогал в обороне - две попытки отбора, один выбитый мяч, один заблокированный, но в атаке не запомнился. Разве что подавал угловые.

"Салернитана" остается последней в шести очках позади 17-го места. При том, что тур лишь начался. А "Эмполи" покидает зону вылета и даже выходит на 15-ое место. По итогам тура он может вернуться на 19-ое, но в целом с Николой чувствует себя уверенно.