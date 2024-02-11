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Милан - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Милан - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Милан - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca/AC Milan

Новина українською

Очень интересный матч состоится в Серии А. Действующий чемпион Италии "Наполи" будет гостить у "Милана", который проводит очень неплохую кампанию.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра чемпионата Италии между "Миланом" и "Наполи" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Серия А

"Милан" - "Наполи"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Мілан - Наполі
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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