Милан - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Очень интересный матч состоится в Серии А. Действующий чемпион Италии "Наполи" будет гостить у "Милана", который проводит очень неплохую кампанию.

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Игра чемпионата Италии между "Миланом" и "Наполи" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Серия А

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2