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Милан - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 11.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pier Marco Tacca/AC Milan
Очень интересный матч состоится в Серии А. Действующий чемпион Италии "Наполи" будет гостить у "Милана", который проводит очень неплохую кампанию.
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Игра чемпионата Италии между "Миланом" и "Наполи" запланирована на воскресенье, 11-е февраля. Начало – в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Серия А
"Милан" - "Наполи"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Мілан - НаполіСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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