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Малиновский против бывшей команды. Дженоа – Аталанта: смотреть Live-трансляцию матча Серии А
На этот раз будет шанс отличиться
Фото: ФК Дженоа
В первом круге текущего чемпионата "Аталанта" победила "Дженоа" с сухим счетом 2:0. Руслан Малиновский тогда отыграл 83 минуты, но результативными действиями не отличился. На этот раз есть возможность в домашнем поединке показать свои сильные качества против бывшей команды, которая сейчас на подъеме.
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Чемпионат Италии, 24 тур
11 февраля, 19:00. "Луиджи Феррарис" (Генуя)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Дженоа - АталантаСмотреть трансляцию
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