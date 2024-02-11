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Малиновский против бывшей команды. Дженоа – Аталанта: смотреть Live-трансляцию матча Серии А

Италия

На этот раз будет шанс отличиться

Малиновский против бывшей команды. Дженоа – Аталанта: смотреть Live-трансляцию матча Серии А

Фото: ФК Дженоа

UA-Футбол
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В первом круге текущего чемпионата "Аталанта" победила "Дженоа" с сухим счетом 2:0. Руслан Малиновский тогда отыграл 83 минуты, но результативными действиями не отличился. На этот раз есть возможность в домашнем поединке показать свои сильные качества против бывшей команды, которая сейчас на подъеме.

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Чемпионат Италии, 24 тур

11 февраля, 19:00. "Луиджи Феррарис" (Генуя)

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