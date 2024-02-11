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Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч против бывшей команды
Будет ли праздновать, если забьет?
Полузащитник Руслан Малиновский в шестой раз подряд попал в стартовый состав "Дженоа" на матч Серии А. Сегодня, 11-го февраля, его нынешняя команда сойдется против бывшей.
Сейчас "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате, а "Дженоа" - 12-е.
⤵️ STARTING XI #GenoaAtalanta ???????? pic.twitter.com/1mvaO0IEB3— Genoa CFC (@GenoaCFC) February 11, 2024
Стартовый свисток судьи в Генуе прозвучит в 19:00.
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Источник:Genoa
Опубликовал: Виктор Иванчук
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