Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч против бывшей команды

Полузащитник Руслан Малиновский в шестой раз подряд попал в стартовый состав "Дженоа" на матч Серии А. Сегодня, 11-го февраля, его нынешняя команда сойдется против бывшей.

Сейчас "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате, а "Дженоа" - 12-е.

Стартовый свисток судьи в Генуе прозвучит в 19:00.