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Форвард Порту летом присоединится к итальянскому Интеру - Инсайдер
Документы вскоре будут подписаны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Порту" Мехди Тареми летом присоединится к итальянскому "Интеру".
По информации Фабрицио Романо, вскоре 31-летний игрок пройдет медицинское обследование, а в июне присоединится к итальянскому клубу, как свободный агент. Контракт будет действовать до 2026 года и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один год.
В этом сезоне Примейры Мехди забил 3 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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