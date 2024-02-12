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Форвард Порту летом присоединится к итальянскому Интеру - Инсайдер

Италия

Документы вскоре будут подписаны

Форвард Порту летом присоединится к итальянскому Интеру - Инсайдер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Порту" Мехди Тареми летом присоединится к итальянскому "Интеру".

По информации Фабрицио Романо, вскоре 31-летний игрок пройдет медицинское обследование, а в июне присоединится к итальянскому клубу, как свободный агент. Контракт будет действовать до 2026 года и будет иметь опцию продлить соглашение еще на один год.

В этом сезоне Примейры Мехди забил 3 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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