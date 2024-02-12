Серия А. Ювентус - Удинезе 0:1. Мат в три хода самому себе

Серия А. 24-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Удинезе" 0:1

Гол: Джаннетти 25

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Веа (Йилдиз 62), Локателли (Николусси Кавилья 77), МакКенни, Рабио, Камбиазо (Л. Черри 84), Милик, Кьеза (Илинг-Джуниор 77)

"Удинезе": Окойе, Эхизибе (Феррейра 65), Джанетти, Н. Перес, Т. Кристенсен, Земура (Эбоселе 66), Уолас, Ловрич, Самарджич, Товен (Бреннер 77), Лукка (Саксесс 77)

Предупреждения: Бремер 38, Гатти 74, Николусси Кавилья 90+2 - Эхизибе 10, Уолас 82, Саксесс 89

Главный арбитр: Розарио Абиссо

По итогам позапрошлого тура "Ювентус" мог выйти на первое место. Всего лишь нужно было переиграть дома "Эмполи" из зоны вылета. Но он остался на 18-ой минуте вдесятером и в итоге сыграл лишь вничью, затем проиграл Дерби Италии "Интеру" из-за автогола, а теперь и проиграл дома "Удинезе" из зоны вылета из-за ассиста своего игрока сопернику. Мат самому себе в три хода в борьбе за Скудетто.

После Дерби Италии Массимилиано Аллегри, сегодня сравнявшийся по матчам во главе "Юве" с Марчелло Липпи (405), хвалил своих игроков за достойную равную игру против сильного соперника, делающего неординарные вещи. Призывал не выбрасывать всю хорошую работу, сделанную в последнее время, и вернуться на путь побед. Но игроки его не услыхали. Сегодня они отыграли так, будто сезон уже закончен.

"Удинезе" на самом деле непрост. Победил лишь дважды в сезоне до этого, но "Милан" в гостях и "Болонью" разгромом (3:0). Король ничьих с 13-ю, а по поражениям равен "Роме", "Наполи", "Лацио" и "Фиорентине". Сам Аллегри говорил, что "зебретте" заслуживают быть гораздо выше, предостерегал от их физической мощи и техники отдельных игроков. Но все же такое поражение непростительно.

Точнее, такая игра непростительна. Особенно - во втором тайме. В первом "Юве" хотя бы нанес десять ударов по воротам и в целом шевелился. Хотя несомненно играл некачественно и создал мало. Но во втором, когда нужно было отыгрываться, из 76-ти процентов владения мячом выжал лишь четыре удара по воротам. И ни один из них в створ не попал. Он играл совершенно заторможенно, замороженно.

"Удинезе" и до перерыва мяч нисколько не искал (не случайно по владению мячом последний в лиге), а сидел в обороне. Пока не забил. Навес со штрафного с фланга, удар головой, Сандро останавливает его, но отбивает лишь на метр вперед до центрального защитника зимнего новичка Джанетти, а тот аккуратно кладет мяч в угол.

"Юве" ответил двумя прорывами с флангов и "кроссами". Милик замыкал оба в упор. Один не попал, второй пошел в центр, где был отбит Окойе. Возможно, если бы на месте Аркадиуша был травмированный лучший игрок лиги в январе Душан Влахович, все было бы иначе. Ну а во втором тайме Милик все же замкнул угловой головой точно, но подача от флажка пересекла линию поля, и гол был отменен.

После 17-ти матчей лиги подряд без поражений "Ювентус" проигрывает два подряд, после 15-ти подряд с забитыми не забивает в двух подряд. Он все еще второй, но отстает от "Интера" на семь очков с лишним матчем и опережает "Милан" на однo при равенстве матчей. Он уже должен смотреть не на борьбу за Скудетто, а вниз.

А "Удинезе" побеждает его в Турине впервые с 2015-го года, не пропускает от него на любом поле в лиге впервые за 17 матчей. Благодаря чему выходит из зоны вылета.