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Моуринью - об увольнении из Ромы: Я отдал все. Я отказался стать тренером португальской сборной

Италия
Обновлено

Жозе рассказал о своем увольнении из итальянского клуба

Моуринью - об увольнении из Ромы: Я отдал все. Я отказался стать тренером португальской сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Португалец Жозе Моуринью рассказал о своем увольнении из "Ромы".

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"Увольнение из "Ромы" причинило мне больше боли, чем любое другое. Я отдал им все".

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"За эти три года я отказался стать новым главным тренером Португалии с лучшей сборной в истории! У меня также было большое предложение от клуба Саудовской Аравии", - добавил Жозе.

16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с должности главного тренера.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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