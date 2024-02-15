Моуринью - об увольнении из Ромы: Я отдал все. Я отказался стать тренером португальской сборной

Португалец Жозе Моуринью рассказал о своем увольнении из "Ромы".

"Увольнение из "Ромы" причинило мне больше боли, чем любое другое. Я отдал им все".

"За эти три года я отказался стать новым главным тренером Португалии с лучшей сборной в истории! У меня также было большое предложение от клуба Саудовской Аравии", - добавил Жозе.