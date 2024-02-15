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Моуринью - об увольнении из Ромы: Я отдал все. Я отказался стать тренером португальской сборной
Жозе рассказал о своем увольнении из итальянского клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португалец Жозе Моуринью рассказал о своем увольнении из "Ромы".
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"Увольнение из "Ромы" причинило мне больше боли, чем любое другое. Я отдал им все".
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"За эти три года я отказался стать новым главным тренером Португалии с лучшей сборной в истории! У меня также было большое предложение от клуба Саудовской Аравии", - добавил Жозе.
16 января итальянская "Рома" объявила об увольнении Моуринью с должности главного тренера.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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