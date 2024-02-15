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Директор Милана - о Майке Меньяне: Он один из лучших голкиперов в мире
Фурнани высказался о 28-летнем игроке
Фото: football-italia.net
Генеральный директор "Милана" Фурнани желает, чтобы голкипер Майк Меньян остался в клубе как можно дольше.
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"Новое соглашение с Майком? Он один из лучших вратарей в мире, и у него еще два года согласно контракту. Но мы надеемся, что Меньян останется с нами на долгие годы".
Майк в этом сезоне Серии А сыграл 21 поединок, в которых пропустил 25 мячей; 8 матчей сыграл всухую.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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