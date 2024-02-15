Директор Милана - о Майке Меньяне: Он один из лучших голкиперов в мире

Генеральный директор "Милана" Фурнани желает, чтобы голкипер Майк Меньян остался в клубе как можно дольше.

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"Новое соглашение с Майком? Он один из лучших вратарей в мире, и у него еще два года согласно контракту. Но мы надеемся, что Меньян останется с нами на долгие годы".

Майк в этом сезоне Серии А сыграл 21 поединок, в которых пропустил 25 мячей; 8 матчей сыграл всухую.

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