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Наполи - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Малиновский против чемпиона Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион Италии уже чуть ли не забыл о своём статусе. Столько бурных и отрицательных событий произошли в нынешнем сезоне. Он всего лишь на девятом месте в лиге и опережает одного из её новичков всего на шесть очков. Этот новичок, "Дженоа", приезжает в Неаполь с багажом из весьма приличных результатов против грандов. Добавит ли ещё один?
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Серия А, 25-й тур
17 февраля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"
"Наполи" 16:00 "Дженоа"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
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