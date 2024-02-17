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Наполи - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

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Малиновский против чемпиона Италии – смотреть онлайн трансляцию матча

Наполи - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Италии уже чуть ли не забыл о своём статусе. Столько бурных и отрицательных событий произошли в нынешнем сезоне. Он всего лишь на девятом месте в лиге и опережает одного из её новичков всего на шесть очков. Этот новичок, "Дженоа", приезжает в Неаполь с багажом из весьма приличных результатов против грандов. Добавит ли ещё один?

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Серия А, 25-й тур

17 февраля 2024. Неаполь, "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" 16:00 "Дженоа"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Наполи – Дженоа

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