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Ювентус хочет летом избавиться от Погба
Туринцы не рассчитывают на полузащитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Французский хавбек Поль Погба покинет "Ювентус" в конце текущего сезона. Об этом сообщает Tuttosport.
Туринцы не рассчитывают на полузащитника. "Бьянконерри" планируют избавиться от Погба. В том числе и из-за его большой зарплаты, полноценная сумма которой составляет восемь миллионов евро в год. Хотя и СМИ сообщали, что на период дисквалификации из-за употребления допинга Поль получает две тысячи евро в месяц.
Погба вернулся в "Ювентус" летом 2022 года, подписав контракт на четыре года. В прошлом сезоне он сыграл шесть матчей, большинство времени проведя в лазарете. В текущем розыгрыше чемпионата Италии на его счету всего два поединка.
С сентября прошлого года он отбывает дисквалификацию из-за употребления допинга. Его срок может достигать двух до четырех лет, однако расследование все еще продолжается. Именно четырехлетнюю дисквалификацию требует прокуратура Италии.
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