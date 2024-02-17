Серия А. Ювентус вновь не переигрывает аутсайдера, Аталанта показывает ему, как это делается

Серия А. 25-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:2

Голы: Фолоруншо 11, Нослин 52 - Влахович 28 (пен.), Рабио 55

"Эллас Верона": Монтипо, Чачуа (Коппола 85), Давидович, Маньяни, Кабал, Дани Силва (Анри 86), Дуда, Суслов, Фолоруншо (Белахьян 75), Нослин (Свидерски 65), Лазович (Винагре 74)

"Ювентус": Щенсны, Гатти (Сандро 51), Данило, Ругани, Камбиазо (Веа 82), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Кьеза 51), Йилдиз (Алькарас 66), Влахович (Милик 82)

Матчи против аутсайдеров для "Ювентуса" сейчас чуть ли не страшнее, чем против грандов. Да, он недавно проиграл гранду - "Интеру". Но серия туринцев из уже четырех матчей без побед состоит также из двух ничьих и поражения против команд, которые на момент матча пребывали в зоне вылета. "Эмполи", "Удинезе", "Верона". И речь уже о полномасштабном кризисе.

Кризису этому поспособствовало отношение Массимилиано Аллегри, говорившего, что ничего необычного не происходит, что его команда играет на том же уровне, что и во время победной серии, что и не должна была бороться за Скудетто, а место в Топ-4 - успех. Когда игроки такое слышат - выключаются, не хотят ничего изменять и продолжают падение.

В принципе, сегодня "Юве" все же изменился. Он играл гораздо живее, энергичнее и создал больше, чем за три предыдущих матча вместе взятых. Но и пропускал много. А главное - не играл качественнее "Вероны" и не сумал доказать по игре, что сильнее ее. Переиграл по владению мячом и ударам по воротам, но по ударам в створ проиграл со счетом 4:9.

Туринцам в Вероне почти всегда тяжело. Аллегри об этом упоминал. После сегодняшней ничьей на их счету лишь две гостевые победы над "Эллас" в последних девяти матчах, лишь одна в пяти. И даже в Турине в первом круге удалось победить лишь на 96-ой минуте. Но это не оправдание.

"Верона" открыла счёт рано. Угловой был выбит Рабио лишь до линии штрафной, и оттуда Фолоруншо влепил слета. "Ювентус" отвечал интересными атаками, но не интересными ударами. Пока Костич не попал в руку Чачуа, а Влахович не реализовал пенальти. Фолоруншо также требовал пенальти за удар Гатти, но ВАР в итоге не позвал арбитра.

Хозяева начали мощно и второй тайм. Щенсны отбивал удар Нослина, Маньяни головой чуть не попал. Затем гостей заставили ошибиться на выходе из обороны, началась странная атака, во время которой все владевшие мячом игроки "Вероны" (трое) падали, но в итоге мяч доставили в сетку. Первый гол зимнего новичка Нослина за клуб.

Падали игроки и в быстром ответе гостей, хотя здесь речь о защитниках. А в итоге свободный Рабио получил пас справа от Локателли и хладнокровно покатил.

После этого острота спала. Усталость мешала командам доводить дело до опасных ударов. Щенсны отбил удар Лазовича, но "Ювентус" постепенно перехватывал инициативу. И все же мощный финальный штурм не сумел организовать. Отбивал вновь Щенсны, удар издали. И лишь в самой концовке Кьеза выскочил один-на-один. Но там Монтипо спас.

Против Топ-8 предыдущего сезона "Верона" отыграла десять матчей. Потерпела семь поражений, но лишь одно из них - с разницей более одного мяча. Также победила "Рому", сыграла вничью с "Лацио" и теперь - с "Ювентусом". Она заслужила эту ничью. "Юве" также ее заслужил, и не больше.

"Верона" сравнивается по очкам с 17-ым местом. А "Ювентус" отстает от "Интера" на девять очков с матчем последнего в запасе и по итогам тура даже может уступить второе место "Милану".

===========

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Сассуоло" 3:0

Голы: Пашалич 22, Коопмейнерс 58, Баккер 75

Нереализованный пенальти: Пинамонти 45+4 (вратарь)

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац (Хиен 82), Холм (Баккер 74), Эдерсон, Пашалич, Дзаппакоста, Коопмейнерс (Адопо 89), Миранчук (Скамакка 74), Де Кетеларе (Туре 82)

"Сассуоло": Консильи, Педерсен, Вити, Руан, Дойг, Энрике, Липани (Болока 61), Байрами (Дефрель 60), Торстведт (Вольпато 72), Лорьенте (Д. Феррари 84), Пинамонти (Мулаттьери 72)

С таким темпом падения "Ювентуса" его еще и "Аталанта" обойдет. Как и с таким темпом подъема самих бергамцев. Сегодня они довели серию побед в лиге до пяти, в последних семи турах набрали 19 очков. Причем в этой серии и громили середняков - 5:0 над "Фрозиноне", 4:1 над "Дженоа" в гостях, и побеждали аутсайдеров - 2:0 над "Удинезе", ныне 3:0 над "Сассуоло".

"Нероверди" сейчас как раз в равенстве очков с "Вероной". Набрали лишь пять очков в последних уже 11-ти турах. Непонятно, как Алессио Дионизи держится на посту. Возможно, как раз после этого поражения и не удержится. Достойного соперника гранды в них точно не видят. Правда, сегодня они поборолись и первый тайм могли даже выиграть. Но в итоге были разгромлены.

Уже в дебюте Торстведт не попал с хорошей позиции. Но затем не попал Холм. Удар низом Дзаппакосты отбил Консильи, Миранчук замыкал прострел слабо, и Торстведт выбил с линии. Консильи отбил еще один удар Дзаппакосты. Отбил и удар Миранчука, но на этот раз плохо, и Пашалич легко добил. К голу счет по ударам по воротам был 9:1, по владению мячом - 75:25.

К чести "Сассуоло", он перевернул игру. Начал доминировать. Карнезекки отбил дальний удар Лорьенте, затем непонятно как сумел отбить удар в упор Энрике в перекладину, и на пути назад мяч проскочил мимо двух игроков гостей, желавших добить. Хотя и Холм пробивал в упор. Головой. Консильи спас.

Отбил Карнезекки и пенальти. Дважды. Назначенный за руку Скальвини. Дважды пробивал Пинамонти (в первом случае игроки вбежали в штрафную слишком рано, и арбитр потребовал перебить), в разные углы, но вратарь сборной Италии отбил оба.

Начало второго тайма прошло под диктовку "Аталанты". Она завершила красивую комбинацию прострелом под техничный удар Коопмейнерса из центра штрафной в дальний угол и уже не оглядывалась назад. Консильи долго спасал от разгрома. Например, от удара Миранчука в упор. Но в итоге пропустил дальний удар Баккера из-за сильного рикошета.

В добавленное время Консильи дважды спас свою команду от результата "Фрозиноне".

Итак, пятая победа "Аталанты" в лиге подряд и седьмая домашняя. Она четвертая в девяти очках позади "Ювентуса" с матчем в запасе. Хорошая позиция перед началом страшной серии матчей - "Милан" и "Интер" в гостях, "Болонья", "Ювентус", "Фиорентина", "Наполи". А "Сассуоло" глубоко в аутсайдерах и должен сменить тренера.