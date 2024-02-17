Серия А. Туринский кризис. Верона - Ювентус 2:2. Видео голов и обзор матча

Матчи против аутсайдеров для "Ювентуса" сейчас едва ли не страшнее, чем против грандов. У туринцев серия из уже четырех матчей без побед состоит также из двух ничьих и поражения против команд, которые на момент матча находились в зоне вылета. "Эмполи", "Удинезе", "Верона". Похоже у команды Аллегри полномасштабный кризис.

Серия А. 25-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Ювентус" 2:2

Голы: Фолоруншо 11, Нослин 52 - Влахович 28 (пен.), Рабио 55