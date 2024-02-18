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Милан определился, за сколько готов продать Рафаэля Леау

Италия
Обновлено

100 миллионов евро

Милан определился, за сколько готов продать Рафаэля Леау

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" готов продать Рафаэля Леау, если за него будет предложено более ста миллионов евро, сообщает Goal.com.

Как говорится в источнике, "Милан" не хочет расставаться с 24-летним португальцем, однако готов рассмотреть его продажу за 100 и более миллионов евро. Напомним, нападающим интересуется "ПСЖ".

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За этот сезон Рафаэль Леау сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.

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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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PaVyK 1609
18.02.2024 в 10:04
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Комментарии 1
PaVyK 1609
18.02.2024 в 10:04
150 мінімум.Мудрик 100
Ответить
0
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