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Милан определился, за сколько готов продать Рафаэля Леау
100 миллионов евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" готов продать Рафаэля Леау, если за него будет предложено более ста миллионов евро, сообщает Goal.com.
Как говорится в источнике, "Милан" не хочет расставаться с 24-летним португальцем, однако готов рассмотреть его продажу за 100 и более миллионов евро. Напомним, нападающим интересуется "ПСЖ".
За этот сезон Рафаэль Леау сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.
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