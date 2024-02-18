Милан определился, за сколько готов продать Рафаэля Леау

"Милан" готов продать Рафаэля Леау, если за него будет предложено более ста миллионов евро, сообщает Goal.com.

Как говорится в источнике, "Милан" не хочет расставаться с 24-летним португальцем, однако готов рассмотреть его продажу за 100 и более миллионов евро. Напомним, нападающим интересуется "ПСЖ".

За этот сезон Рафаэль Леау сыграл в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.