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Эмполи - Фиорентина. Смотреть Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Эмполи - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фиорентина" в этом сезоне – среди лидеров Серии А. Команда имеет немало амбиций, но они есть и у "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко. Будет интересный матч.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Серия А
"Эмполи" - "Фиорентина"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Емполі - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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