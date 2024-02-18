  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Эмполи - Фиорентина. Смотреть Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эмполи - Фиорентина. Смотреть Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
Обновлено

Эмполи - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Эмполи - Фиорентина. Смотреть Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фиорентина" в этом сезоне – среди лидеров Серии А. Команда имеет немало амбиций, но они есть и у "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко. Будет интересный матч.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Серия А

"Эмполи" - "Фиорентина"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Емполі - Фіорентина
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Монца - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 18.02.2024
yellow-arrow
Милан определился, за сколько готов продать Рафаэля Леау
yellow-arrow
Серия А. Ювентус вновь не переигрывает аутсайдера, Аталанта показывает ему, как это делается
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости