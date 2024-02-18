Эмполи - Фиорентина. Смотреть Онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Фиорентина" в этом сезоне – среди лидеров Серии А. Команда имеет немало амбиций, но они есть и у "Эмполи", за который выступает украинец Виктор Коваленко. Будет интересный матч.

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Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Серия А

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3