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Осимхен может пропустить матч с Барселоной. Известные подробности
Мадзарри не хочет рисковать игроком
transfermarkt
Виктор Осимхен может пропустить первый матч Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Football Italia.
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За информацией издание, Виктор Осимхен может отсутствовать в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, из-за его физической форме, а именно проблем с мышцами. Издание додает, что 25-летный нигерский нападающий прибыл в Неаполь лишь в четверг поздно вечером и в пятницу провел тренировку с командой, матч против "Дженоа" он провел на трибунах.
"Мы можем только надеяться, что он будет готов, но его участие в игре под вопросом. За словами медиков, он близко не готов к игре, мы не хотим ним рисковать, чтобы он не выбыл еще на пару месяцев", — приводить слова тренера "Наполи" Football Italia.
Напомним, "Наполи" встретиться с "Барселоной" 21 февраля в 22:00.
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