  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба

Италия

Руководство хочет развития

Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о планах клуба на ближайшее время.

“Я хочу выиграть много трофеев с этим клубом. "Милан" был лучшей инвестицией в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным местом в Европе. Мы инвестируем 50-100 миллионов евро в летнее трансферное окно”, – сказал Кардинале.

Отметим, что за прошлое летнее и заговорное трансферные окна "Милан" потратил около 120 миллионов евро. В то же время клуб заработал на продаже футболистов 70,5 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Коваленко не попал в старт Эмполи на игру с Фиорентиной
yellow-arrow
Серия А. Болонья в ударе - победила и победителя Баварии
yellow-arrow
В среду решится судьба Мадзарри. Руководство Наполи поставило условия
Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости