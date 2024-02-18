Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба

Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о планах клуба на ближайшее время.

“Я хочу выиграть много трофеев с этим клубом. "Милан" был лучшей инвестицией в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным местом в Европе. Мы инвестируем 50-100 миллионов евро в летнее трансферное окно”, – сказал Кардинале.

Отметим, что за прошлое летнее и заговорное трансферные окна "Милан" потратил около 120 миллионов евро. В то же время клуб заработал на продаже футболистов 70,5 млн евро.