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Милан летом потратит на трансферы 50-100 миллионов евро – владелец клуба
Руководство хочет развития
Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о планах клуба на ближайшее время.
“Я хочу выиграть много трофеев с этим клубом. "Милан" был лучшей инвестицией в моей жизни. Новый стадион в Сан-Донато станет самым современным местом в Европе. Мы инвестируем 50-100 миллионов евро в летнее трансферное окно”, – сказал Кардинале.
Отметим, что за прошлое летнее и заговорное трансферные окна "Милан" потратил около 120 миллионов евро. В то же время клуб заработал на продаже футболистов 70,5 млн евро.
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