Коваленко не попал в старт Эмполи на игру с Фиорентиной

Полузащитник Виктор Коваленко оказался на скамейке запасных на матч "Эмполи" с "Фиорентиной".

В этом году украинцу еще не удавалось попасть в стартовый состав команды. Первые игры 2024 года Коваленко пропустил из-за травмы. В последних 2-х поединках игрок выходил на смену.

Матч 25-го тура Серии А "Эмполи" – "Фиорентина" начнется в 16:00 по киевскому времени.