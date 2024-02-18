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Коваленко не попал в старт Эмполи на игру с Фиорентиной
Ждем позже
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Виктор Коваленко оказался на скамейке запасных на матч "Эмполи" с "Фиорентиной".
В этом году украинцу еще не удавалось попасть в стартовый состав команды. Первые игры 2024 года Коваленко пропустил из-за травмы. В последних 2-х поединках игрок выходил на смену.
Матч 25-го тура Серии А "Эмполи" – "Фиорентина" начнется в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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