Серия А. Рома не хочет отпускать четвертое место

Серия А. 25-й тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Рома" 0:3

Голы: Хюйсен 38, Азмун 71, Паредес 81 (пен.)

"Фрозиноне": Турати, Лирола (Хеддира 67), Монтеризи, Околи, Валери, Брешианини (Харруи 67), Маццителли, Гелли, Суле (Сек 88), Жорже (Казо 67), Рейньер (Барренечеа 75)

"Рома": Свилар, Р. Кристенсен (Челик 67), Манчини, Хюйсен (Льоренте 46), Анхелиньо (Смоллинг 82), Кристанте, Паредес, Азмун, Бальданци (Ауар 82), Лукаку (Лоренцо Пеллегрини 46), Эль-Шаарави

Предупреждения: Хюйсен 39, Манчини 66, Азмун 76

"Аталанта" и "Болонья" продолжили серии побед до 4-5 и угрожают оставить борьбу за четвертое место лишь дуэлью. В 25-ом туре противостоять этому сумела лишь "Рома". Она также в форме. Ее серия была прервана поражением в предыдущем туре от "Интера", но и там "волки" забили дважды. А сегодня одержали уверенную гостевую победу, что случалось с ними до этого в сезоне в лиге лишь однажды.

С Жозе Моуриньо они набрали в гостях в лиге в десяти матчах лишь восемь очков, в том числе четыре в восьми последних. С ДДР в двух таких набрали все шесть очков. Еще и в четверг сыграли вничью в Роттердаме с "Фейеноордом" в Лиге Европы (1:1), явно добавив себе гостевой уверенности.

Соперник не был особо сложным. "Фрозиноне" падает, подошел к этому туру с четырьмя очками в девяти предыдущих. В том числе с 0:5 и 1:5 в пяти предыдущих. Но 23 очка у него в целом есть, и 20 из них набраны дома. Так что нужно было постараться против него на "Бенито Стирпе". Причем без получившего отдых Пауло Дибалы. Удалось отлично справиться и без него.

В первом тайме как раз было тяжело. Статистика даже насчитала 18:3 в пользу "Фрозиноне" по ударам по воротам. Хотя опасных среди них было очень мало, в целом возникали сомнения в собранности "Ромы". Суле дважды закручивал в угол, и однажды Свилару пришлось с трудом тащить. Рейньер не попал головой с отличной позиции, также чуть не забросил над Свиларом из центра поля.

Гол получился нелогичным во многих смыслах. Центральный защитник Хюйсен начал от центральной линии, прошел вперед почти к штрафной, обходя соперников и классно закрутил в угол. Дибала гордился бы таким голом.

Во втором тайме скорости сохранялись, игра уже была более равной и даже менее точной. Маццителли чуть не попал слета издали, Свилар, неожиданно заменивший в воротах Патрисиу, ошибся, и защитник еле успел выбить. Но забила вновь "Рома". Кристанте пробил издали, Турати отбил плохо, Азмун добил. И далее хозяева атаковали разве что по инерции. А Бальданци попал в руку Околи. 3:0.

Без спокойной и впечатляющей игры, но спокойная победа. Так должен работать на выезде гранд. Де Росси теперь в лиге с 12-ю очками из 15-ти возможных, в Лиге Европы - с гостевой ничьей. Его каденция несомненно началась успешно. До "Аталанты" и "Болоньи" - четыре очка. А "Фрозиноне" в трех над зоной вылета.