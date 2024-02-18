Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Росси набирает обороты. Фрозиноне - Рома 0:3. Видеообзор матча
Фрозиноне - Рома ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Рома"
Де Росси однозначно успешно стартовал в "Роме". При его каденции римляне добыли 12 очков из 15-ти возможных в Серии А. Сегодня - уверенная гостевая победа против "Фрозиноне" и 3 очка в кармане. После ухода Моуринью столичный коллектив набирает обороты и поднимается на 6-ю строчку в чемпионате.
Их сегодняшние оппоненты идут 15-ми.
Серия А. 25-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Рома" 0:3
Голы: Хюйсен 38, Азмун 71, Паредес 81 (пен.)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Войска РФ начали наступление возле Роботино и Вербового
- "Лучшего фото сегодня не увидите". Жирона поделилась яркой фотографией с Довбиком и Цыганковым
- Лунин не сыграет на ноль. Украинский вратарь Реала пропустил с пенальти
- Моуринью - об увольнении из Ромы: Я отдал все. Я отказался стать тренером португальской сборной
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн