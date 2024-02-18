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Де Росси набирает обороты. Фрозиноне - Рома 0:3. Видеообзор матча

Италия

Фрозиноне - Рома ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 18.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Де Росси набирает обороты. Фрозиноне - Рома 0:3. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Рома"

Новина українською

Де Росси однозначно успешно стартовал в "Роме". При его каденции римляне добыли 12 очков из 15-ти возможных в Серии А. Сегодня - уверенная гостевая победа против "Фрозиноне" и 3 очка в кармане. После ухода Моуринью столичный коллектив набирает обороты и поднимается на 6-ю строчку в чемпионате.

Их сегодняшние оппоненты идут 15-ми.

Серия А. 25-й тур
Фрозиноне. "Бенито Стирпе"
"Фрозиноне" - "Рома" 0:3
Голы: Хюйсен 38, Азмун 71, Паредес 81 (пен.)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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