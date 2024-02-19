Пиоли - о 2:4 от Монцы: У Милана было слишком много ошибок

Стефано Пиоли оценил поражение от "Монцы" (2:4) в Серии А. С 52-й минуты "Милан" играл вдесятером из-за удаления Луки Йовича.

"Мы совершили ошибки, которые стоили нам трех очков. Когда пропускаешь четыре гола, кажется неуместным говорить, что в первые полчаса мы играли хорошо, но это правда.

Разумеется, оставшись вдесятером, нам стало еще сложнее. После того как мы сравняли счет (2:2), нужно было сыграть спокойнее и лучше обороняться. Но в тот момент команда почувствовала уверенность и хотела вырвать победу. У нас было слишком много ошибок", - сказал главный тренер "Милана".