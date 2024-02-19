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Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона готов возглавить Наполи
Ранее итальянец уже работал в клубе ассистентом
Football Italia
Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона близок к тому, чтобы возглавить "Наполи".
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб планирует провести заключительную встречу, чтобы обсудить детали контракта.
Марек Гамшик,
На данный момент "адзурри" возглавляет Вальтер Маццарри, под руководством которого команда из Неаполя располагается на десятой позиции в турнирной таблице Серии А.
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