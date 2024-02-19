Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона готов возглавить Наполи

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона близок к тому, чтобы возглавить "Наполи".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб планирует провести заключительную встречу, чтобы обсудить детали контракта.

Марек Гамшик, вопреки последним сообщениям , может не войти в состав тренерского штаба будущей команды Кальцоны. На данный момент ожидается уточнение последних моментов, после чего "Наполи" приступит к принятию окончательного решения по позиции главного тренера.

На данный момент "адзурри" возглавляет Вальтер Маццарри, под руководством которого команда из Неаполя располагается на десятой позиции в турнирной таблице Серии А.