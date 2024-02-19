  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона готов возглавить Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона готов возглавить Наполи

Италия

Ранее итальянец уже работал в клубе ассистентом

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона готов возглавить Наполи

Football Italia

Новина українською

Наставник сборной Словакии Франческо Кальцона близок к тому, чтобы возглавить "Наполи".

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб планирует провести заключительную встречу, чтобы обсудить детали контракта.

Марек Гамшик, вопреки последним сообщениям, может не войти в состав тренерского штаба будущей команды Кальцоны. На данный момент ожидается уточнение последних моментов, после чего "Наполи" приступит к принятию окончательного решения по позиции главного тренера.

На данный момент "адзурри" возглавляет Вальтер Маццарри, под руководством которого команда из Неаполя располагается на десятой позиции в турнирной таблице Серии А.

По теме
yellow-arrow
Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
yellow-arrow
У 37-летнего Жиру 20 голевых действий в чемпионате впервые с сезона-2015/16
yellow-arrow
Де Росси - о 3:0 с Фрозиноне: Победа в игре после ужасного первого тайма - очень важный знак
Вальтер Мадзарри Наполи Франческо Кальцона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости