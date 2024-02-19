"Милан" предложил "Интеру" совместный проект по новому стадиону в районе Сан-Донато, сообщает Calcio Finanza.

По информации источника, в последние недели происходили обсуждения ситуации между владельцем "Милана" Джерри Кардинале и владельцем "Интера" Стивеном Чжаном. Руководство "россонери" предложило идею совместной работы над проектом стадиона в районе Сан-Донато.

"Интер", однако, не заинтересован в таком проекте из-за потенциальных проблем в этом районе, а также из-за "быстрого развития" проекта их собственного стадиона в Роццано.

Напомним, "Милан" и "Интер" с 1947 года принимают домашние матчи на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в городе Милан. На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А "Интер" является лидером чемпионата с 63 очками. "Милан" находится на третьем месте с 52 очками.