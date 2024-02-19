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Милан предложил Интеру совместный проект по новому стадиону
Милан и Интер с 1947 года принимают домашние матчи на стадионе Сан-Сиро
"Милан" предложил "Интеру" совместный проект по новому стадиону в районе Сан-Донато, сообщает Calcio Finanza.
По информации источника, в последние недели происходили обсуждения ситуации между владельцем "Милана" Джерри Кардинале и владельцем "Интера" Стивеном Чжаном. Руководство "россонери" предложило идею совместной работы над проектом стадиона в районе Сан-Донато.
"Интер", однако, не заинтересован в таком проекте из-за потенциальных проблем в этом районе, а также из-за "быстрого развития" проекта их собственного стадиона в Роццано.
Напомним, "Милан" и "Интер" с 1947 года принимают домашние матчи на стадионе "Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)" в городе Милан. На данный момент после 24 сыгранных матчей итальянской Серии А "Интер" является лидером чемпионата с 63 очками. "Милан" находится на третьем месте с 52 очками.
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