Пять клубов АПЛ и Ювентус интересуются игроком Аталанты

Несколько клубов Премьер-Лиги и "Ювентус" заинтересовались центральным полузащитником "Аталанты" Эдерсоном.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" летом хотят осуществить трансфер 24-летнего игрока.

Туринский "Ювентус" также хотят летом усилить свою команду, поэтому уже некоторое время следит за Эдерсоном.

Бразилец в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.