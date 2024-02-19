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Пять клубов АПЛ и Ювентус интересуются игроком Аталанты

Италия

Шесть клубов наблюдают за 24-летним бразильцем

Пять клубов АПЛ и Ювентус интересуются игроком Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несколько клубов Премьер-Лиги и "Ювентус" заинтересовались центральным полузащитником "Аталанты" Эдерсоном.

По информации La Gazzetta dello Sport, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" летом хотят осуществить трансфер 24-летнего игрока.

Туринский "Ювентус" также хотят летом усилить свою команду, поэтому уже некоторое время следит за Эдерсоном.

Бразилец в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

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Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдерсон
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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