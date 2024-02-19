Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пять клубов АПЛ и Ювентус интересуются игроком Аталанты
Шесть клубов наблюдают за 24-летним бразильцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Несколько клубов Премьер-Лиги и "Ювентус" заинтересовались центральным полузащитником "Аталанты" Эдерсоном.
По информации La Gazzetta dello Sport, "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" летом хотят осуществить трансфер 24-летнего игрока.
Туринский "Ювентус" также хотят летом усилить свою команду, поэтому уже некоторое время следит за Эдерсоном.
Бразилец в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Президент WBC высказался о лишении титула Тайсона Фьюри в случаи срыва боя с Усиком
- Эден Азар назвал лучшего игрока в истории футбола
- Гвардиола рассказал, кого считает лучшим полузащитником мира "с большим отрывом"
- Возобновление УПЛ, снова Лига чемпионов, матч Шахтера в Лиге Европы. Расписание футбола на 19 - 25 февраля
- Знаменитая итальянская телеведущая восхитила фанатов роскошным образом на матче Милана и Наполи. ФОТО
- Просто машина. Легендарный Никлас Бендтнер показал неимоверные трансформации своего тела. ФОТО