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Официально: Наполи назначил нового главного тренера

Италия
Обновлено

Франческо Кальцона стал главным тренером Наполи

Официально: Наполи назначил нового главного тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Наполи" назначил Франческо Кальцону главным тренером команды до конца сезона вместо Вальтера Мадзарри.

54-летний итальянец подписал контракт с клубом за 48 часов до матча Лиги чемпионов против "Барселоны". И уже завтра состоится первая тренировка.

Кальцона также останется на посту главного тренера сборной Словакии.

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Вальтер Мадзарри Наполи Франческо Кальцона
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Источник:
ADeLaurentiis
Опубликовал: Екатерина Власова
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