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Официально: Наполи назначил нового главного тренера
Франческо Кальцона стал главным тренером Наполи
Getty Images / Global Images Ukraine
"Наполи" назначил Франческо Кальцону главным тренером команды до конца сезона вместо Вальтера Мадзарри.
54-летний итальянец подписал контракт с клубом за 48 часов до матча Лиги чемпионов против "Барселоны". И уже завтра состоится первая тренировка.
Кальцона также останется на посту главного тренера сборной Словакии.
Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 19, 2024
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