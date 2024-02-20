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Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором

Италия
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Леонардо Бовио может остаться в итальянском клубе

Интер намерен подписать профессиональный контракт со своим юниором

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Интер" намерен подписать профессиональный контракт со своим защитником Леонардо Бовио.

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По информации Николо Скиры, клуб предложил 16-летнему игроку заключить соглашение на три года. Сейчас все зависит от итальянского футболиста.

Леонардо Бовио в этом сезоне Under 17-B 23/24 сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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