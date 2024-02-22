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Кварацхелия не пожал руку новому тренеру Наполи после замены и первым покинул стадион после матча с Барселоной

Италия

Не лучшее начало для Кальцоны во взаимоотношениях с подопечными

Кварацхелия не пожал руку новому тренеру Наполи после замены и первым покинул стадион после матча с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия не пожал руку новому главному тренеру команды Франческо Кальцоне и партнёрам после замены в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны" (1:1), сообщает Football Italia.

Грузинский полузащитник был заменен на 68-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу "сине-гранатовых". Вместо него на поле появился Йеспер Линдстрем. Отмечается, что после игры Хвича первым покинул стадион.

"Я оставляю на поле игроков, которые хорошо себя чувствуют, я не смотрю на их имена. Квара – топ-игрок, он выручит нас, как и в прошлом сезоне. Квара был заменен, его игра не была фантастической, но это не редкость, что иногда у игроков не складывается на поле", - прокомментировал эпизод Кальцона.

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Лига чемпионов Барселона Наполи Хвича Кварацхелия
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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Александр Бураков
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