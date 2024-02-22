Кварацхелия не пожал руку новому тренеру Наполи после замены и первым покинул стадион после матча с Барселоной

Вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия не пожал руку новому главному тренеру команды Франческо Кальцоне и партнёрам после замены в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны" (1:1), сообщает Football Italia.

Грузинский полузащитник был заменен на 68-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу "сине-гранатовых". Вместо него на поле появился Йеспер Линдстрем. Отмечается, что после игры Хвича первым покинул стадион.