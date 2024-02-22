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Звездный игрок Интера отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии
Я люблю Интер (с)
Фото: SempreInter
Звезда "Интера" Хакан Чалханоглу отклонил предложение от саудовского клуба. Полузащитник подтвердил, что получал запрос прошлым летом, но его сердце принадлежит "нерадзурри".
"Это правда, я получал предложения из Саудовской Аравии. Но я люблю "Интер" и хочу остаться здесь. Этот клуб всегда будет для меня чем-то особенным".
В нынешнем сезоне Серии А Хакан Чалханоглу сыграл 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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