Звездный игрок Интера отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии

Звезда "Интера" Хакан Чалханоглу отклонил предложение от саудовского клуба. Полузащитник подтвердил, что получал запрос прошлым летом, но его сердце принадлежит "нерадзурри".

"Это правда, я получал предложения из Саудовской Аравии. Но я люблю "Интер" и хочу остаться здесь. Этот клуб всегда будет для меня чем-то особенным".

В нынешнем сезоне Серии А Хакан Чалханоглу сыграл 23 матча, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.