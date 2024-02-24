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Коваленко в основе. Сассуоло – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Первая игра украинца в старте с 30 декабря – смотреть онлайн трансляцию матча

Коваленко в основе. Сассуоло – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

“Эмполи” не проигрывает в Серии А в пяти последних турах – это хорошая серия для одного из аутсайдеров. Продолжить свои недавние успехи тосканская команда постарается в игре с “Сассуоло”, который также ведет борьбу за выживание. Виктор Коваленко впервые с 30 декабря получил место в старте “Эмполи”.

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Чемпионат Италии, 26-й тур

24 февраля 2024. Реджо-Эмилия, "Мапеи"

"Сассуоло" 16:00 "Эмполи"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Сассуоло - Емполі
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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Сассуоло – Эмполи

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