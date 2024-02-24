Коваленко в основе. Сассуоло – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

“Эмполи” не проигрывает в Серии А в пяти последних турах – это хорошая серия для одного из аутсайдеров. Продолжить свои недавние успехи тосканская команда постарается в игре с “Сассуоло”, который также ведет борьбу за выживание. Виктор Коваленко впервые с 30 декабря получил место в старте “Эмполи”.