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Известна оценка Коваленко за матч против Сассуоло

Италия

Вырвали победу уже без Виктора

Известна оценка Коваленко за матч против Сассуоло

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Коваленко впервые в этом году вышел в стартовом составе "Эмполи". Матч против "Сассуоло" завершился победой команды украинца со счетом 2:3. Решающий гол был забит в компенсированное время, когда Виктор уже на поле не было.

Коваленко был заменен на 80-ой минуте. Он 33 раза коснулся мяча, отдал 18 точных пасов (из 22), выполнил 1 точную подачу, 1 неудачный лонгбол, выиграл лишь 1 единоборство из 6, 1 раз сфолил, заработал нарушение на себе, заблокировал один удар и 9 раз потерял кожаного.

За матч Виктор получил невысокую оценку 6,4 от статистического портала WhoScored и похожие 6,6 баллов от аналитиков из Sofascore.

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Сассуоло Виктор Коваленко Эмполи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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