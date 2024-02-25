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Де Росси: Команда не должна быть пьяной от счастья

Италия

Удастся ли снова победить?

Де Росси: Команда не должна быть пьяной от счастья

Фото: asroma.com

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Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси - о последних результатах команды, в частности победе над "Фейеноордом" после серии пенальти в Лиге Европы. Также, коуч оценил следующего соперника - "Торино".

Команда чувствует себя хорошо. Мы все очень счастливы. Мы счастливы в раздевалке, как всегда бывает, когда выигрываешь напряженную игру. Будут физические последствия, но мы будем стараться хорошо управлять ребятами. Посмотрим, как каждый будет чувствовать себя во время сегодняшней тренировки.

В эти игры сложно играть, но их не так сложно сформулировать, потому что "Торино" имеет четкую идентичность. Я считаю Ивана Юрича замечательным тренером. Он был среди первых, кого я изучал. Возможно, "Торино" - худшая команда, с которой можно столкнуться после игры, которая длилась 120 минут, но мы будем готовы. В оборонительном плане выступления "Торино" почти достойны попадания в Лигу чемпионов, поэтому это будет хороший матч. Если у нас неправильный подход, это означает, что мы сделали все неправильно.

Каждая игра сейчас важна. Это нормально наслаждаться победами, как прошлой ночью, но команда не может быть пьяной от счастья; иначе я все сделал неправильно. Это один из тех дней, когда я хочу понять, что чувствуют ребята. Я не люблю делать десять изменений.

Когда я увидел Лукаку рядом с Абрахамом, я сразу подумал, что хочу, чтобы они играли вместе. Но мы должны увидеть, как долго Тэмми останется вне игры, поскольку он выбыл уже несколько месяцев.

Римляне сейчас находятся на 6-м месте Серии А. Матч "Рома" - "Торино" состоится в понедельник, 26-го февраля. Начало в 19:30.

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Источник:
tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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