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Победа есть победа. Ювентус - Фрозиноне 3:2. Видеообзор матча

Италия

Ювентус - Фрозиноне ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Победа есть победа. Ювентус - Фрозиноне 3:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

Новина українською

"Ювентус" наконец прерывает свою серию без побед, которая длилась 4 матча. Амбассадором победы стал Ругани, который помог туринцам вырвать три очка на последних минутах матча.

Все же, не лучший результат, учитывая разный статус команд, однако - победа есть победа.

Серия А. 26-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фрозиноне" 3:2
Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 - Хеддира 14, Брешианини 27

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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