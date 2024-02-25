Победа есть победа. Ювентус - Фрозиноне 3:2. Видеообзор матча

"Ювентус" наконец прерывает свою серию без побед, которая длилась 4 матча. Амбассадором победы стал Ругани, который помог туринцам вырвать три очка на последних минутах матча.

Все же, не лучший результат, учитывая разный статус команд, однако - победа есть победа.

Серия А. 26-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фрозиноне" 3:2

Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 - Хеддира 14, Брешианини 27