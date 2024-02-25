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Победа есть победа. Ювентус - Фрозиноне 3:2. Видеообзор матча
Ювентус - Фрозиноне ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 25.02.2024 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Ювентус" наконец прерывает свою серию без побед, которая длилась 4 матча. Амбассадором победы стал Ругани, который помог туринцам вырвать три очка на последних минутах матча.
Все же, не лучший результат, учитывая разный статус команд, однако - победа есть победа.
Серия А. 26-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Фрозиноне" 3:2
Голы: Влахович 3, 32, Ругани 90+5 - Хеддира 14, Брешианини 27
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