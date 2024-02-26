Сассуоло уволил тренера после поражения от Эмполи

Итальянский специалист Алессио Дионизи уволен с должности наставника "Сассуоло", сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера назначен Эмилиано Бигике, который ранее работал с молодёжной командой.

Дионизи возглавил "черно-зеленых" в июле 2021, заменив Роберто Де Дзерби. За это время 43-летний Алессио провел у руля команды 107 матчей: 33 победы, 49 поражений и 25 ничьих.

Напомним, 24 февраля "Сассуоло" на своем поле потерпел поражение в матче с "Эмполи" (2:3). После 25-ти туров коллектив занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 25 очков.