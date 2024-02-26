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Бельтран рассказал, почему выбрал Фиорентину, а не Рому или мадридский Реал

Италия

22-летний игрок поделился своими мыслями

Бельтран рассказал, почему выбрал Фиорентину, а не Рому или мадридский Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лукас Бельтран, 22-летний аргентинский нападающий, рассказал, почему он выбрал именно "Фиорентину", а не "Рому" или мадридский "Реал".

"Это правда, эти клубы связывались со мной. Я выбрал "Фиорентину", потому что почувствовал это. Однажды я проснулся и сказал брату: "Я хочу поехать во Флоренцию". Именно этот клуб проявил ко мне наибольший интерес, они очень хотели со мной сотрудничать".

Лукас Бельтран присоединился к "Фиорентине" в 2023 году. Аргентинец в нынешнем сезоне Серии А провел 22 поединка, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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