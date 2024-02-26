Бельтран рассказал, почему выбрал Фиорентину, а не Рому или мадридский Реал

Лукас Бельтран, 22-летний аргентинский нападающий, рассказал, почему он выбрал именно "Фиорентину", а не "Рому" или мадридский "Реал".

"Это правда, эти клубы связывались со мной. Я выбрал "Фиорентину", потому что почувствовал это. Однажды я проснулся и сказал брату: "Я хочу поехать во Флоренцию". Именно этот клуб проявил ко мне наибольший интерес, они очень хотели со мной сотрудничать".

Лукас Бельтран присоединился к "Фиорентине" в 2023 году. Аргентинец в нынешнем сезоне Серии А провел 22 поединка, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.