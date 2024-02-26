Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бельтран рассказал, почему выбрал Фиорентину, а не Рому или мадридский Реал
22-летний игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Лукас Бельтран, 22-летний аргентинский нападающий, рассказал, почему он выбрал именно "Фиорентину", а не "Рому" или мадридский "Реал".
"Это правда, эти клубы связывались со мной. Я выбрал "Фиорентину", потому что почувствовал это. Однажды я проснулся и сказал брату: "Я хочу поехать во Флоренцию". Именно этот клуб проявил ко мне наибольший интерес, они очень хотели со мной сотрудничать".
Лукас Бельтран присоединился к "Фиорентине" в 2023 году. Аргентинец в нынешнем сезоне Серии А провел 22 поединка, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- Стало известно новое время начала матча Александрия - Шахтер
- Дибала рассказал, чему научился во время выступлений с Месси и Роналду в одной команде
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО