Серия А. Стиль Моуриньо и хет-трик Дибалы приносят победу Де Росси

Серия А. 26-ой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Торино" 3:2

Голы: Дибала 42 (пен.), 57, 69 - Сапата 44, Хюйсен 89 (автогол)

"Рома": Свилар, Манчини, Смоллинг (Хюйсен 78), Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес (Бове 65), Лоренцо Пеллегрини (Ренату Саншеш 86), Анхелиньо (Спинаццола 64), Азмун (Лукаку 65), Дибала

"Торино": Милинкович-Савич, Джиджи, Ловато (Сазонов 14), Мазина (Илич 81), Белланова, Риччи, Гинейтис (Линетти 80), Лазаро (Родригес 62), Влашич, Сапата, Санабрия (Окереке 81)

Предупреждения: Ндика 46, Кристанте 85 - Лазаро 25, Риччи 33

При Жозе Моуриньо "Рома" играла паршиво на всех полях, но дома умела добывать результат. Оборонялась, находила голы со стандартных положений, особенно пенальти. Находила голы Пауло Дибалы. Правда, хет-трика от него еще не было. Его последний состоялся в 2018-ом году. Однако сегодня получились и победа в стиле Моура, и хет-трик аргентинца.

Сегодня Даниэле Де Росси впервые в своей короткой каденции перешел на игру с тремя центральными защитниками. Причин, как он объяснил, три. Возвращение Криса Смоллинга в стартовый состав впервые с первого сентября, слабая физическая форма команды после 120-ти минут и серии пенальти в Лиге Европы в четверг и соперник, также играющий с тремя центрдефами.

Что ж, было заметно, что схема эта "Роме" Де Росси неудобна. Особенно в первом тайме она не могла организовать комбинационную игру, страдала под прессингом "Торино", очень любящего такой и единоборства (Де Росси говорил, что это худший соперник, которого можно получить после 120-ти минут игры). По ударам по воротам тайм "волки" проиграли со счетом 3:10.

Выручила их неспособность "быков" превратить ничью в победу. Неспособность реализовывать. Да и создавать. В четверг "Торо" также играл, выносил "Лацио" даже больше тайма с 16:3 по ударам по воротам, но в итоге не забил и проиграл. Сегодня же в первом тайме создал лишь два момента. Столько же, сколько и "Рома". И завершил его лишь со счетом 1:1.

Уже на шестой минуте хозяева были обязаны открывать счет. В контратаке Азмун вышел на вратаря, отдал мимо него, но Кристенсен попал не в пустые ворота, а в их стойку. В контратаке на 30-ой Риччи замыкал слета и попал в "девятку", но не с той стороны. А в концовке Сазонов наступил на ногу Азмуну, и Дибала реализовал пенальти, Сапата же замкнул головой навес Беллановы.

Во втором тайме "Рома" не сказать чтобы сильно добавила. Но хотя бы отодвинула игру в центр поля. Хотя Свилар, как и в концовке первого тайма, отбивал опасные удары издали. Милинкович-Савич такой от Дибалы отбить не смог. Метров с 27-ми прямо в угол. А затем Пауло получил мяч от вышедшего на замену Лукаку, прорвался слева в штрафной и положил в угол.

В концовке "Рома" серьезно рисковала. Удар Окереке с рикошетом отбил Свилар, Белланова прорвался справа, прострелил, мяч срикошетил от Хюйсена к 2:3. Сапата прорвался в штрафную и упал, не факт, что сам. Нервозность ощущалась. Но победитель матча не изменился.



"Рома" сыграла с "Торино" со счетом 1:1 в предыдущем матче и на любом поле, и в Риме. Так что эта победа - прогресс. Вся каденция Де Росси - прогресс. В Серии А - 15 очков из 18-ти возможных. Хотя лишь шесть из них были добыты легко, девять - с трудом, с минимальным разрывом в счете. Но хотя бы так. Еще и три мяча "Торо" пропустил впервые с октября.

После победы над "Фейеноордом" эйфория уж слишком захлестнула, и Де Росси боялся этого. Говорил, что нельзя пьянеть от радости и что сегодня алиби не будет. Сегодня алиби не понадобился и эйфория не помешала.

"Рома" остается шестой, но теперь лишь в двух очках позади пятого места, в четырех - позади четвертого. "Торино" терпит второе поражение подряд после шести матчей без них и остается десятым.