Серия А. Четыре стойки спасли Лацио от разгрома, но не от поражения

Серия А. 26-ой тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лацио" 2:1

Голы: Кайоде 61, Бонавентура 69 - Луис Альберто 45

Нереализованный пенальти: Н. Гонсалес 67 (стойка)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде, Миленкович, Раньери, Бираги, Артур (М. Лопес 90), Бонавентура, Н. Гонсалес, Бельтран (Барак 80), Соттил (Мандрагора 85), Белотти (Нзола 90)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Марушич (Хюсай 46), Катальди (Весино 62), Гендузи, Луис Альберто, Исаксен (Дзакканьи 46), Иммобиле (Кастельянос 80), Фелипе Андерсон (Педро 80)

Предупреждения: Гендузи 67, Весино 89

Этот матч можно было считать финалом. Не очень утешительным. Победа возвращала в борьбу за зону Лиги Чемпионов, но в качестве аутсайдера. А поражение грозило выбить из такой борьбы. "Фиорентина" и "Лацио" на 7-8 местах, к очному матчу первая подошла с пятью очками в семи последних турах, второй - с семью в пяти. Топ-6 выглядит сильнее и стабильнее обеих.

"Лациале" должны были чувствовать себя немного увереннее. Они недавно победили "Баварию" в Лиге Чемпионов, также выиграли четыре из пяти предыдущих гостевых матчей лиги. В конце концов они - серебряный призер. Но флорентийцам уже просто было некуда отступать. Пусть их тренер Винченцо Итальяно и заявлял, что они не в кризисе.

За несколько минут до начала матча Маурицио Сарри заявил, что по статусу, калибру его "Лацио" и не должен каждый год играть в Лиге Чемпионов, потому он не нервничает и не чувствует давления. Что ж, сегодня он играл, будто уже понял, что не выйдет туда в следующем сезоне. А "Фиорентина" играла как в последнем бою.

В четверг в гостях у "Торино" "Лацио" провалил первые 49 минут с 3:16 по ударам по воротам. Но на самом деле в обороне стоял неплохо, не пропустил, а на 50-ой забил и в итоге победил со счетом 2:0. Здесь он провалил первые 69 с 3:21 по ударам, и лишь четыре попадания "Фиорентины" в каркас ворот спасли от счета примерно 1:6.

Хозяева подали три угловых уже за первые две минуты, 11 - в первом тайме. Второй Марушич уже выносил с линии ворот. С игры Проведель еле перевел удар Гонсалеса в стойку, а на добивании со всей силы Бонавентура попал в летевшего на линию ворот Казале. Белотти замкнул головой угловой в стойку, как и Нико Гонсалес.

А в итоге, будто абсурда было недостаточно, гости открыли счет в раздевалку. Классная контратака в стиле нынешнего Сарри или даже скорее предыдущего тренера команды Симоне Индзаги, центр обороны провалился, Луис Альберто получил от Гендузи и спокойно пробил в угол. Терраччьяно даже не прыгал. Первый гол испанца в лиге с октября.

Второй тайм "Лацио" вроде бы начал спокойнее в обороне. Но "Фиорентина" не отпускала. На 60-ой минуте Проведель отбил удар головой Раньери. Через минуту центрфорвард Белотти прорвался слева, прострелил, и правый защитник Кайоде замкнул. От перекладины в ворота.

Абсурда все еще не хватало, и Нико Гонсалес послал пенальти в стойку (заработал его Белотти на Казале). Но в итоге справедливость восторжествовала. Бельтран пробил в падении, Проведель вытащил, но Бонавентура добил. И далее хозяева спокойно докатили мяч до победы. Почти без ударов по воротам кого-либо.

Итальяно никогда не побеждал ранее Сарри - ничья и четыре поражения с общим счетом 1:10. Причем 0:3 и 0:4 в предыдущих двух матчах во Флоренции. В целом в предыдущих 14-ти матчах "Фиорентина" побеждала "Лацио" лишь однажды. Для снятия такого колдовства, видимо, нужно было четырежды попасть в каркас ворот. Даже пять раз, учитывая второй гол.

Теперь команда Итальяно отстает на семь очков от четвертого места и на пять - от пятого, причем у пятого матч в запасе. Команда Сарри же отстает от самой команды Итальяно на одно очко.