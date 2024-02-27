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Битва претендентов на еврокубки. Фиорентина - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча
Фиалки оказались сильнее
ANSA
"Фиорентина" одержала волевую победу в матче 26-го тура чемпионата Италии над "Лацио" - 2:1.
По итогам первого тайма хозяева минимально уступали со счетом, но после перерыва смогли забить два безответных гола усилиями Кайоде и Бонавентуры.
В турнирной таблице Серии А "фиалки" обогнали "Лацио" благодаря вчерашней победе, и сейчас располагаются на 7-м месте с 41 баллом в активе.
Серия А. 26-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" – "Лацио" 2:1
Голы: Кайоде 61, Бонавентура 69 – Луис Альберто 45
Нереализованный пенальти: Н. Гонсалес 67 (штанга)
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