Битва претендентов на еврокубки. Фиорентина - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

"Фиорентина" одержала волевую победу в матче 26-го тура чемпионата Италии над "Лацио" - 2:1.

По итогам первого тайма хозяева минимально уступали со счетом, но после перерыва смогли забить два безответных гола усилиями Кайоде и Бонавентуры.

В турнирной таблице Серии А "фиалки" обогнали "Лацио" благодаря вчерашней победе, и сейчас располагаются на 7-м месте с 41 баллом в активе.

Серия А. 26-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" – "Лацио" 2:1

Голы: Кайоде 61, Бонавентура 69 – Луис Альберто 45

Нереализованный пенальти: Н. Гонсалес 67 (штанга)