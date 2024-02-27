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Битва претендентов на еврокубки. Фиорентина - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

Италия

Фиалки оказались сильнее

Битва претендентов на еврокубки. Фиорентина - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

ANSA

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"Фиорентина" одержала волевую победу в матче 26-го тура чемпионата Италии над "Лацио" - 2:1.

По итогам первого тайма хозяева минимально уступали со счетом, но после перерыва смогли забить два безответных гола усилиями Кайоде и Бонавентуры.

В турнирной таблице Серии А "фиалки" обогнали "Лацио" благодаря вчерашней победе, и сейчас располагаются на 7-м месте с 41 баллом в активе.

Серия А. 26-й тур
Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" – "Лацио" 2:1
Голы: Кайоде 61, Бонавентура 69 – Луис Альберто 45
Нереализованный пенальти: Н. Гонсалес 67 (штанга)

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Источник:
megogo
Опубликовал: Александр Бураков
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