Рома хочет продлить контракт с Пауло Дибалой

"Рома" рассматривает возможность подписания нового контракта с нападающим команды Пауло Дибалой, сообщает RomaPress.

Ожидается, что римский клуб намерен продлить действующий контракт с аргентинцем, рассчитанный до лета 2025 года, а также убрать в условиях соглашения пункт об отступных для зарубежных клубов в размере 12 млн евро.

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Напомним, в последнем матче в составе "волков" против "Торино" (3:2) в чемпионате Италии Пауло отметился хет-триком.

Всего на счету 30-летнего форварда 12 голов и 6 результативных передач в нынешнем сезоне.