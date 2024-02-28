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Рома хочет продлить контракт с Пауло Дибалой
В клубе довольны выступлениями аргентинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" рассматривает возможность подписания нового контракта с нападающим команды Пауло Дибалой, сообщает RomaPress.
Ожидается, что римский клуб намерен продлить действующий контракт с аргентинцем, рассчитанный до лета 2025 года, а также убрать в условиях соглашения пункт об отступных для зарубежных клубов в размере 12 млн евро.
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Напомним, в последнем матче в составе "волков" против "Торино" (3:2) в чемпионате Италии Пауло отметился хет-триком.
Всего на счету 30-летнего форварда 12 голов и 6 результативных передач в нынешнем сезоне.
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