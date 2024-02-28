Серия А. Наполи наконец-то прорвало? 6:1 над Сассуоло

Серия А. Перенесенный матч 21-го тура

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Рачич 17 - Ррахмани 29, Осимхен 31, 41, 47, Кварацхелия 51, 76

": Консильи, Педерсен, Руан (Кумбулла 77), Д. Феррари, Дойг (Миссори 56), Энрике, Рачич (Вольпато 56), Торстведт, Байрами (Дефрель 77), Пинамонти (Куми 87), Лорьенте

": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани (Натан 62), Эстигор, Руи, Лоботка (Дендонкер 80), Ангисса, Траоре (Зелински 76), Политано (Распадори 62), Осимхен (Симеоне 76), Кварацхелия

"Последний шанс "Наполи" спасти сезон", - так заявила неаполитанская газета Il Mattino. Чемпион даже не в Еврокубковой зоне, начал перенесенный матч с двузначным отставанием от зоны Лиги Чемпионов. Клуб и город бурлят, бесятся, прощаются со Скудетто. Третий тренер в сезоне Франческо Кальцона в своём первом матче в Серии А в карьере в качестве главного упустил победу на последних секундах.

За первые 85 минут, несмотря на 71 процент владения мячом, "Наполи" нанес лишь четыре удара по воротам "Кальяри". Затем нанес пять и был обязан забивать второй мяч, но пропустил с банального длинного заброса. Оставшись с одной победой в пяти последних турах лиги, двумя в девяти. С двумя очками в шести последних гостевых турах лиги.

Дебютировал, правда, Кальцона почётной ничьей с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Но и это не победа.

Сегодня он играл против соперника, который стоит выше сардов. Но совсем ненамного. И в кризисе. "Сассуоло" с одним очком в шести предыдущих матчах, сам сменил тренера пару дней назад, и для Эмануэле Бигики это дебют в качестве главного в карьере в Серии А. Он заявлял, что в эти пару дней больше разговаривал с игроками, чем работал на тренировках. Кальцона также говорил о психологии.

Возможно, неаполитанцам просто повезло встретить в такой момент такого слабого соперника. И такого удобного для себя соперника. Ведь в предыдущих четырёх очных матчах они победили четырежды с общей разницей мячей 14:1. В том числе и 6:1 в апреле 2022-го года. Именно тогда они в последний раз забивали кому-либо шесть мячей в одном матче лиги. Круг замкнулся.

Начал очный матч обнадеживающе на залитом дождем поле, а практически на болоте, как раз "Сассуоло". Хотя вынужден был сидеть в обороне, мяча не видел (около 30-ти процентов владения), оборонялся хорошо. Осимхена заблокировали перед самыми воротами, Траоре пробил неточно. А Рачич, получив отскок на линии штрафной после попытки удара Пинамонти через себя, положил мяч прямо под стойку.

В нынешнем состоянии "Наполи" мог и развалиться после такого. Но развалился почему-то "Сассуоло". Точнее, он полез вперёд, чуть ли не добивать. И получил две быстрые одинаковые комбинации. Пас справа Ди Лоренцо на правый угол вратарской, Ангисса/Политано возвращает чуть назад, причём первый сделал это пяткой, Ррахмани (защитник, его второй гол с начала года)/Осимхен катит в дальний угол.

До конца тайма Осимхен успел забить ещё, наказав за потерю мяча Энрике. Политано отправил в прорыв. Также Консильи спас ногой от удара Кварацхелии в ближний угол. А в начале второго Оси оформил хет-трик и пять голов в трех матчах после возвращения с Кубка Африки. Уже Руан подарил мяч Кварацхелии, а тот прострелил. Затем же сильно критикуемый Хвича забил сам, положив в ворота с линии штрафной.

Грузин ещё и успел забить шестой.

Трудно найти лучшее описание ситуации, чем "прорвало". "Наполи" забил в одном матче лиги столько же, сколько в шести предыдущих вместе взятых. Забил более двух мячей в одном матче лиги впервые после 16-ти без такого. Может, теперь сезон чемпиона наконец-то перезагрузится? А "Сассуоло", наверное, нужно отправлять Бигику назад в Примаверу и искать более опытного тренера.

"Наполи" остается вне Еврокубковой зоны, но до шестого места - четыре очка, до пятого - шесть, до четвертого - восемь. Все еще много, но после такой победы можно верить в свою способность догнать. "Сассуоло" же от зоны вылета отделяют лишь дополнительные показатели.