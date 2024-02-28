Интер надеется продлить контракт с главным тренером клуба

Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта подтвердил, что клуб планирует начать переговоры о новом соглашении с главным тренером Симоне Индзаги.

"Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжить с ним сотрудничество, мы начнем переговоры в нужный момент. Его соглашение истекает в 2025 году, но он счастлив в нашем клубе, и мы очень довольны его работой".