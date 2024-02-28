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Интер надеется продлить контракт с главным тренером клуба
Мы любим Симоне (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта подтвердил, что клуб планирует начать переговоры о новом соглашении с главным тренером Симоне Индзаги.
"Мы любим Симоне и, очевидно, хотим продолжить с ним сотрудничество, мы начнем переговоры в нужный момент. Его соглашение истекает в 2025 году, но он счастлив в нашем клубе, и мы очень довольны его работой".
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Сейчас "Интер" лидирует в турнирной таблице Серии А и имеет 67 баллов.
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