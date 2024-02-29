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Пиоли признал, что борьба за титул в Серии А закончилась

Италия
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Наставник Милана на пресс-конференции рассказал о лидерах Серии А

Пиоли признал, что борьба за титул в Серии А закончилась

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Милана" Стефано Пиоли признал, что борьба за титул в Серии А закончилась.

"Думаю, что да. "Интер" проводит фантастический сезон, и у них также были сложные матчи. Они убедительно выиграли все игры. Я думаю, что все уже кончено.

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В прошлом сезоне у "Наполи" были невероятные показатели, а "Интер" сейчас делает то же самое. Они проиграли лишь один раз".

Напомним, что ближайший матч "Милана" состоится 1 марта, они сыграют против "Лацио". Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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