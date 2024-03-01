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Лацио - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лацио - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" далек от борьбы за чемпионство, а "Лацио" далек от зоны Лиги чемпионов. Под таким соусом и состоится матч 27-го тура Серии А.
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Игра состоится в пятницу, первого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
1 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Милан"
Главный арбитр: Марко Ди Белло
Трансляція матчу Лаціо - МіланСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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