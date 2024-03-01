Лацио - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Милан" далек от борьбы за чемпионство, а "Лацио" далек от зоны Лиги чемпионов. Под таким соусом и состоится матч 27-го тура Серии А.

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Игра состоится в пятницу, первого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

1 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Главный арбитр: Марко Ди Белло