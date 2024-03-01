  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Лацио - Милан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Лацио - Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" далек от борьбы за чемпионство, а "Лацио" далек от зоны Лиги чемпионов. Под таким соусом и состоится матч 27-го тура Серии А.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Игра состоится в пятницу, первого марта, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

1 марта. 21:45. Серия А. 27-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Милан"

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Лаціо - Мілан
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Президент Наполи: Я был на грани подписания контракта с Холандом
yellow-arrow
Лацио - Милан. Анонс и прогноз матча Серии А на 01.03.2024
yellow-arrow
Президент Наполи прокомментировал будущее Виктора Осимхена
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости